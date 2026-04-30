انتهى صنّاع مسلسل الفرنساوي من تصوير كافة مشاهد العمل، بالتزامن مع انطلاق عرض أولى حلقاته على منصة يانجو بلاي، إذ تُطرح حلقتان جديدتان أسبوعيًا.

أحداث مسلسل الفرنساوي

الحلقات الأولى من المسلسل شهدت أحداثا مثيرة، فإلى جانب التعريف بملامح أبرز الشخصيات، مثل خالد الفرنساوي، يوسف عدلي ثابت، سليمان شوكت، ليلى، والديب، نكتشف طبيعة العلاقة بين ليلى وزوجها، وكيف كانت مرتبطة قبل زواجها بخالد الفرنساوي، وتكتشف سبب ابتعاده عنها قبل سنوات.

شهدت الحلقات أيضا شك يوسف في زوجته ليلى، وقتله لسائقها، وتوريطه لخالد الفرنساوي في جريمة كبيرة.

فريق مسلسل الفرنساوي

مسلسل الفرنساوي بطولة النجم عمرو يوسف من أعمال يانجو الأصلية بالتعاون مع شركه كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام، وتأليف وإخراج آدم عبدالغفار.

يضم العمل عددا كبيرا من النجوم، بينهم: جمال سليمان، سوسن بدر، بيومي فؤاد، عائشة بن أحمد، سامي الشيخ، أحمد فؤاد سليم، أحمد بهاء، إنجي كيوان، وجنى الأشقر.

