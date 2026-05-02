أكد الفنان بيومي فؤاد حرصه على تقديم أدوار بعيدة عن الكوميديا بين وقت وآخر، مشددا على أنه لا يحب تصنيف الممثل في طبيعة أدوار محددة مثل الكوميدي أو التراجيدي.

بيومي فؤاد يتحدث عن تقديمه أدوار بعيدة عن الكوميديا

وقال بيومي في تصريح خاص لـ"مصراوي": "لا أحب تصنيف الممثل في الكوميدي أو التراجيدي فقط، الممثل يعمل أي دور، ورغبت منذ بداية معرفة الجمهور بي في اختبار هل كما ضحك الجمهور مع بيومي سوف يصدقونه في الأدوار الجادة ويبكون معه في التراجيدي".

شخصية بيومي فؤاد في مسلسل الفرنساوي

يقدم بيومي في مسلسل الفرنساوي دور رجل الأعمال عدلي ثابت، شخصية بعيدة عن الكوميديا، وعنها يقول "يضم العمل الكثير من الشخصيات الشريرة، وبينهم عدلي ثابت، لذلك فكرت في أن يبدو مختلفا عن الآخرين، هو رجل أعمال قوي جدا بنفوذه وغني، ونشاهده يستخدم نفوذه وقوته لإنقاذ نجله يوسف -سامي الشيخ- من مشكلة كبيرة يتورط بها، مستخدما كل الطرق المشروعة وغير المشروعة".

مسلسل الفرنساوي تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، بطولة عمرو يوسف، سوسن بدر، جمال سليمان، سامي الشيخ، عائشة بن أحمد، أحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضا

بعد غياب 14 شهر.. تعرف على أسعار حفل شيرين عبدالوهاب في الساحل الشمالي

عبدالله وكنزي يغنيان"ناقصاك القعدة" مع والدهما عمرو دياب بحفل الجامعة الأمريكية- صور وفيديو



