إعلان

المشاهد الأولى تجمع أحمد عز وسامي الشيخ.. انطلاق تصوير مسلسل الأمير

كتب : منى الموجي

08:36 م 30/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير مسلسل الأمير
  • عرض 6 صورة
    سامي الشيخ وأحمد عز مع ستيفن هوبكنز
  • عرض 6 صورة
    سامي الشيخ في كواليس مسلسل الأمير
  • عرض 6 صورة
    الفنان أحمد عز في كواليس مسلسل الأمير
  • عرض 6 صورة
    تركي آل الشيخ ينشر صورة من كواليس مسلسل الأمير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن الفيديوهات الأولى وصورة من كواليس تصوير أولى مشاهد مسلسل الأمير، بطولة النجم أحمد عز والنجم سامي الشيخ.

تفاصيل أول أيام تصوير مسلسل الأمير

الصورة والفيديوهات التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ، جمعت المخرج ستيفن هوبكنز، والنجمين أحمد عز وسامي الشيخ، وظهر الثاني والثالث يستمعان لتوجيهات الأول في موقع التصوير.

وعلق تركي على الفيديوهات "أول يوم تصوير.. الله يوفقهم". كان تركي روّج مؤخرًا لـ مسلسل الأمير، وهو عمل درامي جديد من فكرته، يقوم ببطولته أحمد عز، ومن المقرر على أن يُعرض حصريًا عبر منصة شاهد MBC في عام 2027.

قصة مسلسل الأمير

تدور أحداث مسلسل "الأمير" حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، إذ ينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية. ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

إعلان

إعلان

