تشغل حياة نجوم التمثيل والغناء قبل الشهرة، الجمهور الذي يتساءل عن بداياتهم، وكشف العديد من النجوم عن معاناتهم قبل دخولهم عالم الفن، مؤكدين أن الأمر لم يكن سهلا، إذ عمل بعضهم في وظائف بسيطة، مثل نادلة في أحد المطاعم، أو في صالون حلاقة، أو مخبز.

ونقدم لكم في هذا التقرير وظائف النجوم قبل الشهرة:

هاري ستايلز

قبل أن يصبح هاري ستايلز نجماً عالمياً وعضواً في فرقة ون دايركشن، عاش حياة مراهقة عادية، وعمل في وظائف بسيطة، أبرزها العمل في مخبز: كان يعمل بدوام جزئي في مخبز "دبليو ماندفيل" في قريته هولمز تشابل، وذلك عندما كان في سن 14 تقريباً.

كان يدرس في مدرسة هولمز تشابل الشاملة قبل أن يشارك في برنامج "إكس فاكتور" عام 2010 ، في سن الـ 16 انتقل هاري من هذه الحياة البسيطة إلى الشهرة بعد تجربة أدائه الفردية في برنامج المواهب، والتي أدت لاحقاً إلى انضمامه لفرقة ون دايركشن.

إيد شيران

قبل أن يحقق الشهرة العالمية، مر المغني البريطاني إيد شيران بفترة كفاح طويلة قبل خوضه المجال الموسيقي، بدأ بالغناء والعزف على الجيتار في الحانات المحلية والأماكن الصغيرة جدًا، وبنى قاعدة جماهيرية من خلال حفلاته المتواصلة.

ليدي جاجا

قبل أن تصبح ذائعة الصيت، كانت ليدي جاجا تؤدي عروضاً في أمسيات المواهب المفتوحة في النوادي، كما عملت كنادلة في نيويورك في عام 2005 لتأمين نفقاتها.

كانت ليدي جاجا موسيقية طموحة، عملت في مجال كتابة الأغاني، والأداء المباشر، وحتى في الخدمات قبل أن تُكتشف وتصبح واحدة من أشهر مغنيات البوب في العالم، وبدأت مسيرتها الفنية ككاتبة أغانٍ لفنانين آخرين.

برونو مارس

قبل أن يصبح واحداً من أشهر نجوم البوب في العالم، مرّ برونو مارس بمرحلة مراهقة قاسية، إذ عمل كبائع بأحد المحال التجارية الخاصة بالملابس، إلى أن بدأ مسيرته في سن الثالثة بتقليد إلفيس بريسلي، وبتشجيع من عمه، أصبح مشهوراً في هاواي كأصغر مقلد لإلفيس في العالم.

انضم إلى فرقة والديه الموسيقية "ذا لوف نوتس"، وكان يغني معهما بانتظام، شارك في دور صغير كـ "إلفيس الصغير" في فيلم "شهر العسل في فيغاس" (Honeymoon in Vegas) عام 1992، كما قلد خلال هذه الفترة أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، وقلده في عروض فنية محلية، وبعد انتقاله إلى لوس أنجلوس عام 2003 لمتابعة مسيرته الموسيقية، واجه صعوبات في البداية، وعمل ككاتب أغاني ومنتج موسيقي لفنانين آخرين قبل أن يشتهر بنفسه.

تايلور سويفت

قبل أن تصبح تايلور سويفت واحدة من أشهر مغنيات البوب في العالم، مرت بمراحل بدايات متواضعة وعملت بجد لتطوير موهبتها، إذ عملت في مزرعة أشجار عيد الميلاد في بنسلفانيا.

وفي سن مبكرة، غنّت في مقهى محلي، وفي سن الحادية عشرة، غنّت النشيد الوطني الأمريكي "The Star-Spangled Banner" في مباراة لكرة السلة لفريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بدأت تعلم العزف على الجيتار في سن الثانية عشرة، وركزت بشكل مكثف على كتابة أغانيها الخاصة.

مادونا

مرت مادونا بمرحلة صعبة قبل الشهرة في مدينة نيويورك خلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وعملت في عدة وظائف بسيطة لتأمين قوت يومها ودعم طموحها الفني:

عملت كنادلة في مطعم للوجبات السريعة، عاشت مادونا حياة تقشف حقيقية في بداياتها، إذ كانت تقاسم شقة صغيرة مع أصدقائها في الجانب الشرقي السفلي من مانهاتن، وسعت بكل جهد لتحقيق حلمها في الغناء والرقص.

