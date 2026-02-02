طرح بوستر مسلسل "الفهلوي" للنجم أحمد عز رمضان 2026

كشفت إذاعة نجوم إم إف عن بوستر المسلسل الإذاعي "الفهلوي" بطولة النجم أحمد عز، والذي يجسد فيه دور محامي.

ونشرت إذاعة نجوم إف إم، عبر موقع "انستجرام"،البوستر الرسمي وكتبت: "استنوا مسلسل الفهلوي بطولة النجم أحمد عز في رمضان 2026".

وتصدر أحمد عز التريند الأيام الماضي بعد انتشار أقاويل حول زواج موكله من مساعدته الخاصة.

وقال المحامي الخاص للفنان أحمد عز، محمد مصليحي، في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "أؤكد أن موكلي لم يتزوج حتى الآن، وليس لديه مساعدة خاصة سيدة، بل مساعد رجل يُدعى مصطفى درويش"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

يأتي هذا النفي بعدما أثارت الفنانة زينة الجدل عبر منشور غامض على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر وكمان، وفر المرتب، خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا".

