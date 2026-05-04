قال المهندس ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج، إن موسم الحج هذا العام يشهد تطورًا غير مسبوق في التنظيم، حيث نجحت البعثة المصرية لأول مرة في إنهاء جميع التأشيرات النهائية قبل المواعيد المحددة.

وأوضح تركي، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون، أن مصر التزمت بكافة التوقيتات التي حددتها المملكة العربية السعودية، سواء فيما يتعلق بحجوزات الفنادق أو تأكيدات المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات شملت تجهيز مناطق منى وعرفة بشكل مبكر.

وأشار إلى أن البعثة استلمت المعسكرات في مشعري منى وعرفة منذ بداية شهر ذي الحجة، وهو ما لم يكن يحدث في الأعوام السابقة، حيث كان يتم الاستلام في توقيتات متأخرة، مؤكدًا أن هذا التبكير يمنح فرصة أفضل لتنظيم الخدمات والاستعداد الكامل للحجاج.

ولفت إلى أن منظومة الحج هذا العام تعتمد بشكل كبير على التحول الرقمي، حيث تم إدراج بيانات كل حاج على نظام إلكتروني متكامل، يتيح متابعة رحلته منذ مغادرته مصر وحتى عودته، مما يسهل تقديم الخدمات والرد على أي استفسارات بشكل فوري.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس تطورًا كبيرًا في إدارة ملف الحج السياحي، وتهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيمًا، بما يواكب المعايير العالمية في إدارة الحشود.

واختتم تركي حديثه بالتأكيد على أن الاستعداد المبكر والتنظيم الإلكتروني يمثلان نقلة نوعية في منظومة الحج المصرية، ويعكسان حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.