بينهم مُسن حالته خطيرة.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:27 م 04/05/2026 تعديل في 11:45 م

مصاب حالته خطيرة

شهد طريق مركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الاثنين، حادث تصادم موتوسيكل، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

حالة حرجة لمسن

أظهرت الفحوصات الطبية إصابة "عادل أحمد" 68 عامًا من قرية القلشي، بكسر مفتوح في الساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة، ودخل في حالة صحية خطيرة تحت الملاحظة.

إصابات متوسطة لشخصين

أصيب "السيد أحمد" 48 عامًا من قرية زنارة بجرح قطعي بجوار الحاجب الأيسر وكدمات، بينما تعرض "كريم أحمد" طالب بمعهد تمريض ميت سليس لسحجات متفرقة، واستقرت حالتهما بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى تلا لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية، وبدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

