الدوري المصري

فاركو

1 1
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم

كتب : محمد خيري

08:59 م 04/05/2026
    نادي الزمالك
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
    الزمالك
    مبارة الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك (2) (1)
    الأهلي والزمالك (5) (1)
    الأهلي والزمالك (4) (1)
    الأهلي والزمالك (22) (1)
    الأهلي والزمالك (20) (1)

قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن مطالبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف أي مستحقات.

وشدد المصدر على أن تركيز اللاعبين في تحقيق الفوز في مباراة سموحة المقبلة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب.

وأوضح المصدر أن تركيز الفريق في الفترة الحالية على حصد لقبي الدوري الممتاز، وكأس الكونفدرالية من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.

الزمالك الأهلي سموحة

تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
هيئة بريطانية: اندلاع حريق في سفينة قبالة سواحل الإمارات
"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة

الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة
شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)

