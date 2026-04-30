كشفت "واتش ات" عن البوسترات الدعائية لمسلسل "ابن الشركة" استعدادا لعرضه على منصتها خلال الفترة المقبلة.

نشرت "واتش ات" البوسترات عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تصدرها عدد من أبطال المسلسل.

وكتبت "واتش ات" على البوسترات "مواقف كوميدية هنعيشها مع أبطال ابن الشركة، جاهزين للضحك، ابن الشركة قريبا".

كواليس مسلسل "ابن الشركة"

تدور أحداث المسلسل حول شاب في بداية حياته العملية، يسعى لإثبات ذاته داخل الشركة، لكنه يواجه صراعات متلاحقة ويتورط في سلسلة من المشكلات والأسرار.

ويشارك ببطولة المسلسل عبير فاروق، كريم محجوب، صلاح الدالي، لبنى عزت، قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الستار، إخراج ضياء حبيب.

منصة "واتش ات"

نجحت منصة "واتش ات" خلال فترة قصيرة، من وضع اسمها ضمن أهم المنصات الرقمية في مصر والوطن العربي، وتعرض عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الحصرية، التي يتعاون من خلالها نخبة من ألمع النجوم وتحقق هذه الأعمال نجاحا كبيرا على المنصة ونسب مشاهدات مرتفعة.

