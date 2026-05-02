علق المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، على الحريق الذي اندلع في موقع تصوير مسلسله "بيت بابا 2" الذي يتولى إخراجه.

تعليق مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير

وكتب محمد عبدالرحمن حماقي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين.. الحمد لله أن الناس بخير، اللهم لك الحمد".

واندلع صباح اليوم السبت، حريق هائل في "بلاتوه" تصوير مسلسل "بيت بابا 2" الذي يخوض بطولته الفنان محمد أنور داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، دون وقوع أي إصابات.

وقالت مصادر أمنية بمدينة الانتاج الإعلامي، إن النيران اندلعت بشكل مفاجئ في الديكورات الخشبية والأثاث الخاص بموقع التصوير، مما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الاستوديوهات المجاورة فى المدينة التي تضم مقار قنوات فضائية ومواقع لتصوير الأعمال الدرامية.

أحداث مسلسل بيت بابا

تدور أحداث مسلسل "بيت بابا" في إطار كوميدي حول ناظر مدرسة يتقاعد ويحول اهتمامه إلى منزله وعائلته "المثالية"، ليكتشف أن التفاحة لم تسقط بعيدا عن الشجرة فحسب، بل تدحرجت نحو الفوضى. تنكشف الأسرار وتسقط الهالات وتصبح معالجة الخلل أصعب من إدارة مدرسة بأكملها.

فريق عمل مسلسل بيت بابا 2

مسلسل "بيت بابا" بطولة محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم محمود الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، عبد الرحمن حسن، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، جان رامز، رانيا محمود ياسين، محسن صبري، محمد خميس، تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

