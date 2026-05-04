مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها إلى دبي والشارقة وأبوظبي

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:52 م 04/05/2026

مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، عن تعليق جميع رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلي كلٍ من دبي والشارقة وأبوظبي، وذلك اعتبارًا من تاريخه ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وبناءً على التعليمات الصادرة من السلطات المعنية بدولة الإمارات.

وأكدت مصر للطيران، أنها تتابع الموقف أولًا بأول علي مدار الساعة من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC) لتقييم الوضع بالتنسيق مع السلطات المعنية بمطارات المدن المذكورة أعلاه، وأنها ستقوم بإبلاغ السادة العملاء بأي تحديثات فور صدورها.

وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجزهم قبل التوجه إلى المطار من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

مصر للطيران الإمارات

