إعلان

بيدرو ألونسو بطل "La Casa de Papel" يشارك في مسلسل الأمير بطولة أحمد عز

كتب : سهيلة أسامة

03:14 م 26/04/2026

مسلسل الأمير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انضم النجم الإسباني بيدرو ألونسو، الشهير بشخصية "برلين" في مسلسل La Casa de Papel، إلى فريق مسلسل الأمير بطولة الفنان أحمد عز، والذي يُعد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، ومن المقرر عرضه عبر منصة "شاهد MBC" في عام 2027.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن بدء التحضير للعمل، الذي يأتي برعاية الهيئة وإنتاج استوديوهات صلة، ليعرض حصريًا عبر منصة "شاهد MBC".

قصة مسلسل "الأمير"

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي تشويقي، حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، ويعمل بهوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميًا.

download

أحدث الموضوعات

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
أخبار مصر

بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها
حوادث وقضايا

وفاة أحمد خليفة بطل مسلسل باب الحارة.. تعرف على مسيرته الفنية
زووم

ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
علاقات

أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

