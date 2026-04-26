انضم النجم الإسباني بيدرو ألونسو، الشهير بشخصية "برلين" في مسلسل La Casa de Papel، إلى فريق مسلسل الأمير بطولة الفنان أحمد عز، والذي يُعد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، ومن المقرر عرضه عبر منصة "شاهد MBC" في عام 2027.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن بدء التحضير للعمل، الذي يأتي برعاية الهيئة وإنتاج استوديوهات صلة، ليعرض حصريًا عبر منصة "شاهد MBC".

قصة مسلسل "الأمير"

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي تشويقي، حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، ويعمل بهوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميًا.

