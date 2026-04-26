تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل الفرنساوي بالتعرف أكثر على شخصية يوسف عدلي ثابت رجل الأعمال- الفنان سامي الشيخ، الذي يكتشف تفاصيل أكثر عن العلاقة بين زوجته ليلى- الفنانة عائشة بن أحمد وخالد المحامي- الفنان عمرو يوسف.

وتنتهي الحلقة بلقاء يجمع بين يوسف وخالد، ليورط الأول الثاني ونكتشف أنه قتل زوجته ليلى بعد شكه في سلوكها.

سامي الشيخ يدخل قوائم الأكثر بحثا في مواقع التواصل الاجتماعي

وبسبب مشهد يوسف عدلي ضمن أحداث المسلسل مع (شحاتة) في إشارة مرور، دخل سامي الشيخ قوائم الأسماء الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الفيديو.

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.

سامي الشيخ يتعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل الأمير

وتعاقد سامي الشيخ على المشاركة في بطولة مسلسل الأمير أمام النجم أحمد عز، والذي أعلن عنه قبل أيام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والعمل من إخراج ستيفن هوبكنز ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم أمينة خليل، مريم أوزرلي.

