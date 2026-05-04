توفي المطرب هاني شاكر أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، ليعلن أبنائه وفاته خلال علاجه في فرنسا.

وقبل وفاة أمير الغناء العربي، رواده بعض الأحلام العظيمة التي تمنى تحقيقها منها قراءة آيات من القرآن الكريم، وتسجيله أدعية دينية بصوته لإحدى خدمات شركات المحمول عام 2021.

ونستعرض في التقرير التالي ماذا قال هاني شاكر عن تسجيل القرآن الكريم

طرح أدعية دينية

طرح الفنان هاني شاكر، دعاءً دينيًا بعنوان "يا رب يا رحمن"، عبر موقع يوتيوب، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، في أبريل عام 2021.

دعاء "يا رب يا رحمن" من كلمات الشاعر محمد الجبالي وألحان حنين على، وتوزيع محمد حمدي رؤوف وإخراج حاتم سيد.





هاني شاكر وحلمه بتسجيل القرآن الكريم

خلال لقائه على قناة الحدث، عرض بتاريخ سبتمبر عام 2019، كشف الفنان هاني شاكر، عن رغبته وحلمه في تسجيل آيات من القراءن الكريم.

وأعرب "أمير الغناء العربي" عن تفكيره الجاد في خطوة يتمنى تحقيقها مستقبلًا، وهي تلاوة آيات من القرآن الكريم، مؤكدًا أن الفكرة تراوده منذ فترة لكنها لم تتحول بعد إلى قرار محدد من حيث التوقيت أو الكيفية.

وأوضح أنه لا ينوي تلاوة القرآن كاملًا، بل يخطط للاكتفاء ببعض الآيات التي تحمل معاني الذكرى والتأمل، بحيث يصل صوته إلى الناس بشكل يليق بعظمة وحلاوة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل بالنسبة له شرفًا كبيرًا وسعادة لا يوصف، إذ يعتبر تلاوة آيات من الذكر الحكيم أمرًا له مكانة خاصة في قلبه، ويتمنى أن يحققه بالشكل الذي يليق بقيمة القرآن.

وتابع: "القراءن الكريم شرف وسعادة وفخر تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ياريت يحصل بس أنا خايف أوي من الخطوة دي ومش عارف هعملها إمتى بس هعملها لكن جوايا إحساس إن في يوم من الأيام هعملها بس امتى مش عارف".

اقرأ أيضا..

نسيت الجزمة.. هاني شاكر يحكي موقف محرج في حفل بسبب زوجته

من شيرين عبدالوهاب إلى أحمد سعد.. دويتوهات لا تُنسى في مشوار هاني شاكر



