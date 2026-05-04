يقدم "مصراوي" تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، والذي اشتمل على كافة الأمور المتعلقة بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين، إذ تضمن فصولًا تتحدث عن "الحضانة" و"الرؤية" و"المهر" و"الطلاق" و"الاستزارة" وغيرها من الفصول التي تتضمن موادًا تفصيلية لتنظيم كل تلك المسائل الشائكة.

ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بكل مسألة على حدة من خلال هذا التقرير:

الخطبة واسترداد المهر

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيم واضح لأحكام الخطبة، باعتبارها وعدًا بالزواج لا يترتب عليه أي آثار قانونية لعقد الزواج.

فسخ العقد خلال 6 أشهر

نص مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على تعريف الزواج باعتباره ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة وتتحمل مسؤولياتها المشتركة.

الحضانة وترتيب الأب

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيم واضح لمسائل الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بالأبناء والحضانة، عبر مجموعة من المواد التي تستهدف تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وضبط العلاقة بين الأطراف المختلفة.

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة الجديد

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيمًا تفصيليًا لمسائل الأحوال الشخصية، إذ أفرد فصلًا خاصًا بـ"الرؤية" لضبط حق غير الحاضن في التواصل مع الطفل، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف ويحافظ على الاستقرار النفسي للمحضون.

حق الاستزارة

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على العديد من المواد التي نظمت مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية، إذ أفرد فصلًا مستقلًا لتنظيم حق "الاستزارة"، باعتباره أحد الأشكال المنظمة لاصطحاب الطفل خارج إطار الحضانة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الروابط الأسرية ومصلحة المحضون الفضلى.

المحرمات في مشروع قانون الأسرة



كما نصّ مشروع القانون على مجموعة من الأحكام والضوابط المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية، إذ تضمن في فصله الثالث تنظيمًا تفصيليًا لحالات "المحرمات"، سواء المؤبدة أو المؤقتة، بهدف ضبط ضوابط الزواج وفق أحكام شرعية وقانونية محددة.



