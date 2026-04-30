أعربت الفنانة الكبيرة سوسن بدر عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل الفرنساوي للمخرج آدم عبدالغفار، من بطولة النجم عمرو يوسف، والذي بدأت منصة يانجو بلاي عرضه مؤخرا.

سوسن بدر تتحدث عن شخصيتها في مسلسل الفرنساوي

وقالت سوسن في تصريح خاص لـ"مصراوي": "شخصية سندس كنت مبسوطة لما اتعرضت عليا، لإني ماقدمتهاش في أي عمل قبل كدة، وحبيتها وبدأت في التحضير ليها".

وتصف سوسن الشخصية بالجريئة التي لا تخاف، إلى جانب كونها خفيفة الظل وتنصر الحق، مشيرة إلى أن سندس غجرية لذيذة، تجمعها علاقة مختلفة مع المحامي خالد الفرنساوي.

تفاصيل مسلسل الفرنساوي

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، أحمد فؤاد سليم، جمال سليمان، ويشارك في العمل كضيوف شرف بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد، العمل من تأليف وإخراج آدم عبدالغفار وتدور إحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول المحامي الشهير خالد الفرنساوي، الذي عاش ماضي مؤلم، ظن أنه يعرف عنه كل شيء وانتهى، لكن إلى جانب التحديات التي يواجهها بسبب طبيعة عمله، يكتشف أيضا أن الماضي لم يمت.

