رفضت إكمال الحكاية فانهال عليها بسكين.. تفاصيل جريمة "فتاة المعصرة"

كتب : مصراوي

06:13 م 05/05/2026

المتهم بارتكاب جريمة المعصرة

حكاية جريمة مأساوية بدأت بصورٍ قاسية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، تظهر سيدة غارقة في إصاباتها، وسط صرخات رقمية تطالب بحق "ضحية المعصرة".

منشورات غامضة تحدثت عن شخص تجرد من إنسانيته وانهال عليها بطعنات نافذة في وضح النهار، ليتحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة تساؤلات: من هذا الجاني؟ وما الذي يدفع شخصا لتمزيق جسد امرأة بدم بارد؟

فخ الانتقام في المعصرة

خيوط اللغز بدأت تتضح حين استقبل مستشفى عام بالمعصرة عاملة في حالة حرجة، مصابة بجرح طعني غائر في الرأس وقطع باليد. لم تكن الصدفة هي المحرك، بل كان الحقد؛ إذ كشفت التحريات أن الضحية لم تكن هدفاً لـ "بلطجي" مجهول، بل كانت ضحية لقرار اتخذته بشجاعة: قرار الفسخ.

جريمة المعصرة


تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت المفاجأة؛ الجاني هو خطيبها الذي قطع المسافات من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، لا ليصالحها، بل ليضع نهاية دموية لقصتهما.

وبمواجهة الأم المكلومة، أكدت أن المتهم لم يتحمل فكرة تخلي ابنتها عنه وفسخ الخطبة، فقرر أن يترك أثراً لا يمحى على جسدها باستخدام سلاح أبيض.

النهاية خلف القضبان

لم يمر الكثير من الوقت حتى سقط السائق في قبضة رجال المباحث، ليعترف بجريمته لفشله في إقناع الضحية بالعودة إليه لتنتهي فصول علاقة سامة خلف قضبان الحجز بقرار من النيابة العامة.

