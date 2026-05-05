يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية، عن تردد شبكة قنوات "أون سبورت"، الناقلة لمباريات الدوري المصري "دوري نايل".

وتشهد مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، إقامة العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة التتويج، اليوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو.

وتقام ثلاث مباريات في مرحلة التتويج بالدوري المصري، اليوم الثلاثاء، عندما يلاقي الأهلي نظيره إنبي، فيما سيلاقي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

تردد قناة أون سبورت الجديد على نايل سات

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

وتعد قناة "أون سبورت" الناقل الحصري لأغلب البطولات المحلية في مصر، في مقدمتهم بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

