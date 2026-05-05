مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

تردد قناة أون سبورت الجديد الناقلة لمباريات الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

05:15 م 05/05/2026 تعديل في 06:36 م

قناة أون سبورت

يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية، عن تردد شبكة قنوات "أون سبورت"، الناقلة لمباريات الدوري المصري "دوري نايل".

وتشهد مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، إقامة العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة التتويج، اليوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو.

وتقام ثلاث مباريات في مرحلة التتويج بالدوري المصري، اليوم الثلاثاء، عندما يلاقي الأهلي نظيره إنبي، فيما سيلاقي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

تردد قناة أون سبورت الجديد على نايل سات

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

وتعد قناة "أون سبورت" الناقل الحصري لأغلب البطولات المحلية في مصر، في مقدمتهم بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع وعيار 21 يسجل 6900 جنيه رغم انخفاض الأوقية
