إعلان

اليوم.. MBC مصر تعرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف

كتب : منى الموجي

10:00 ص 05/05/2026

سلمى أبو ضيف في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ قناة MBC مصر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو عرض أولى حلقات مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

قصة مسلسل لأعلى نسبة مشاهدة

يحكي العمل عن فتاة بسيطة تعيش مع أسرتها في منطقة شعبية بسيطة، تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد نشر شقيقتها مقطع على صفحات التواصل الاجتماعي، وتكتشف التأثير الخطير لهذا العالم على حياة الأسرة وكيف تؤثر كلمات بسيطة أو مقاطع مصورة على الكثير من الأشخاص.

سلمى أبو ضيف

كانت الفنانة سلمى أبو ضيف تحدثت في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر وقت عرض العمل لأول مرة، وقالت "أقدم شخصية فتاة بسيطة تعيش في منطقة الحطابة، وهي ليست من هواة مواقع التواصل الاجتماعي، دفعتها ظروفها المادية الصعبة إلى استغلال الشهرة التي حققتها عن طريق الصدفة من أجل جني المال"، وأشارت إلى أن المسلسل يتناول الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي التي تضع الناس في مواقف صعبة.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من بطولة سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلى أحمد زاهر، يوسف عمر، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، يُعرض يومياً من الأحد للخميس.

اقرأ أيضا

سجل الآذان بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)

نسيت الجزمة.. هاني شاكر يحكي موقفًا محرجًا في حفل بسبب زوجته

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة سلمى أبوضيف MBC مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
أخبار المحافظات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
أتوبيس اصطدم بملاكي.. ننشر أسماء مصابي حادث طريق بورسعيد بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

أتوبيس اصطدم بملاكي.. ننشر أسماء مصابي حادث طريق بورسعيد بالإسماعيلية
موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

استعدادات أمنية تسبق مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز الحاسمة
حوادث وقضايا

استعدادات أمنية تسبق مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز الحاسمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي وإنبي والزمالك وسموحة وبيراميدز وسيراميكا
مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)