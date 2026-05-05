تبدأ قناة MBC مصر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو عرض أولى حلقات مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

قصة مسلسل لأعلى نسبة مشاهدة

يحكي العمل عن فتاة بسيطة تعيش مع أسرتها في منطقة شعبية بسيطة، تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد نشر شقيقتها مقطع على صفحات التواصل الاجتماعي، وتكتشف التأثير الخطير لهذا العالم على حياة الأسرة وكيف تؤثر كلمات بسيطة أو مقاطع مصورة على الكثير من الأشخاص.

سلمى أبو ضيف

كانت الفنانة سلمى أبو ضيف تحدثت في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر وقت عرض العمل لأول مرة، وقالت "أقدم شخصية فتاة بسيطة تعيش في منطقة الحطابة، وهي ليست من هواة مواقع التواصل الاجتماعي، دفعتها ظروفها المادية الصعبة إلى استغلال الشهرة التي حققتها عن طريق الصدفة من أجل جني المال"، وأشارت إلى أن المسلسل يتناول الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي التي تضع الناس في مواقف صعبة.



مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من بطولة سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلى أحمد زاهر، يوسف عمر، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، يُعرض يومياً من الأحد للخميس.

