عميد معهد السكر يحذر من دعوات وقف العلاج: "قتل عمد"

كتب : داليا الظنيني

06:08 م 05/05/2026 تعديل في 06:26 م

الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي لأمراض السك

حذّر الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، من خطورة تداول نصائح غير علمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الدعوة إلى إيقاف العلاج أو الإفراط في تناول السكريات تمثل "قتلًا عمدًا" لمرضى السكري.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أنه تم رصد حالات دخلت في غيبوبة سكرية كاملة نتيجة اتباع نصائح خاطئة بوقف العلاج أو تغيير النظام الغذائي دون إشراف طبي.

وأكد أن الأنسولين لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة لمرضى النوع الأول، مشيرًا إلى أنه قبل اكتشافه كان المرض يؤدي إلى الوفاة، ولا يمكن تخيّل حياة المريض بدونه. كما شدد على أن أي دواء لا يتم اعتماده إلا بعد سنوات من الأبحاث والدراسات.

وأشار إلى أن مضاعفات السكري خطيرة وتشمل أمراض القلب، والذبحة الصدرية، وانفصال الشبكية، والفشل الكلوي، والقدم السكري التي قد تصل إلى البتر، مؤكدًا أن العلاج يجب أن يكون تحت إشراف الجهات الطبية المتخصصة فقط.

وزارة الصحة معهد السكر نظام الطيبات

