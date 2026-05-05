الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية

كتب : أحمد العش

06:16 م 05/05/2026

شبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 6 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع طقس متنوع بين البرودة الخفيفة صباحًا والاعتدال نهارًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أوضحت الهيئة أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل نحو 24 درجة للعظمى و16 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 22 للعظمى و14 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل درجات الحرارة إلى 26 درجة للعظمى و14 للصغرى، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسًا أكثر حرارة ليسجل 32 درجة للعظمى و18 للصغرى.

شبورة مائية صباحًا على الطرق

أشارت "الأرصاد" التوقعات إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

لفتت "الهيئة" إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ومن الممكن أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وتنشط الرياح على عدد من المناطق بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة في البحر الأحمر

حذرت "هيئة الأرصاد" من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

ويسود غدًا طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، فيما يعود الطقس ليصبح مائلًا للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل.

وناشدت "الهيئة" المواطنين بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية التي تصدرها الهيئة في حال حدوث أي تغيرات في حالة الطقس.

