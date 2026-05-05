منظار جراحي يعيد الحركة لمريض بالدقهلية

نجح فريق طبي بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية، في إجراء تدخل دقيق بالمنظار لعلاج حالة تعاني من آلام حادة بالركبة وصعوبة في الحركة. وكانت الحالة تعاني من تورم ونزيف داخل مفصل الركبة، وبالفحوصات تبين وجود قطع بالغضروف الهلالي الداخلي أدى إلى تزحزحه للخلف وحدوث انحشار داخل المفصل، ما تسبب في آلام شديدة وتقييد الحركة.

وجرى اتخاذ قرار التدخل باستخدام المنظار الجراحي، حيث تم إجراء استئصال جزئي للجزء المتضرر من الغضروف، إلى جانب تحفيز المناطق المتأثرة بسطح المفصل، ما ساهم في استعادة الحركة بشكل كامل وتحسن الحالة بصورة ملحوظة.

وضم الفريق الطبي الدكتور كرم السيد الشريفي، استشاري مناظير الركبة، والدكتور أحمد بركات، مساعد أخصائي، كما شارك في فريق التخدير الدكتور مدحت عبد العظيم، استشاري التخدير، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم مس لواحظ، ومس ربيعة، ومس أمل طلبة (وكيلة)، ومس نادية عبد العظيم، رئيسة التمريض.

وجرى هذا التدخل تحت إشراف وحضور الدكتور عمرو عبدالفتاح جلال، مدير المستشفى، في إطار دعم تقديم خدمات طبية متقدمة باستخدام أحدث التقنيات.

من جانبه قدم الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي، مشيدًا بكفاءتهم في إجراء مثل هذه التدخلات الدقيقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى.