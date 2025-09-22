كندة علوش تنتهي من تصوير "ابن النصابة" قريبا

أوشكت النجمة كندة علوش على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "ابن النصابة" والذي تلعب بطولته، ويشاركها فيه: ياسمينا العبد وحمزة دياب ومعتز هشام وحازم إيهاب وانتصار، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

المسلسل تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم وإخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج سالي والي.

جدير بالذكر أن كندة علوش فازت بجائزة التميز والإبداع من "دير جيست" عن دورها في مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض في رمضان 2025.

"إخواتي" إخراج محمد شاكر خضير، بطولة نيللي كريم، روبي، حاتم صلاح، علي صبحي، وبمشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.