إعلان

كندة علوش تنتهي من تصوير "ابن النصابة" قريبا

كتب : مصراوي

11:10 م 22/09/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    النجمة كندة علوش
  • عرض 3 صورة
    النجمة كندة علوش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوشكت النجمة كندة علوش على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "ابن النصابة" والذي تلعب بطولته، ويشاركها فيه: ياسمينا العبد وحمزة دياب ومعتز هشام وحازم إيهاب وانتصار، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

المسلسل تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم وإخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج سالي والي.

جدير بالذكر أن كندة علوش فازت بجائزة التميز والإبداع من "دير جيست" عن دورها في مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض في رمضان 2025.

"إخواتي" إخراج محمد شاكر خضير، بطولة نيللي كريم، روبي، حاتم صلاح، علي صبحي، وبمشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

النجمة كندة علوش مسلسل ابن النصابة مسلسل كندة علوش الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل