إعلان

جنا عمرو دياب تحتفل بإطلاق أغنيتها.. كيف علق الجمهور على صوتها؟

12:01 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (9)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (6)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (5)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (4)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (3)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (2)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (12)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (11)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (10)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (1)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (7)
  • عرض 13 صورة
    جنا عمرو دياب (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من احتفالية إطلاق جنا عمرو دياب، أغنيتها الجديدة، وهو الحفل الذي شهد أيضا احتفالها بتصدرها غلاف مجلة Elle Arabia.

كانت المجلة نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، فيديوهات من الاحتفالية، مصحوبة بالتعليق التالي "نحتفل بـ جنا دياب، الليلة، ويجتمع الأصدقاء والمعجبون لتكريم غلافها لمجلة Elle، وإصدار أحدث أغانيها".

وأعادت الصفحة الرسمية لبرنامج ET بالعربي نشر فيديو ولقطات من الحفل، مصحوبة بتعليق "جنا عمرو دياب تغني بعيداً عن والدها لأول مرة في العالم العربي.. باحتفالية تصدرها غلاف مجلة Elle Arabia وإطلاقها أغنيتها الجديدة".

وانقسمت تعليقات الجمهور على الفيديوهات بين معجب بأدائها وآخرين أكدوا عدم إعجابهم بصوتها، ومن بينها: "جميلة، صوتها جميل، حابين يفرضوها علينا، ما في صوت".

جدير بالذكر أن جنا عمرو دياب شاركت والدها المطرب الكبير عمرو دياب، غناء أغنية "خطفوني" والتي طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا".

جنا عمرو دياب مجلة Elle Arabia
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة