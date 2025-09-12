جنا عمرو دياب تحتفل بإطلاق أغنيتها.. كيف علق الجمهور على صوتها؟

كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من احتفالية إطلاق جنا عمرو دياب، أغنيتها الجديدة، وهو الحفل الذي شهد أيضا احتفالها بتصدرها غلاف مجلة Elle Arabia.

كانت المجلة نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، فيديوهات من الاحتفالية، مصحوبة بالتعليق التالي "نحتفل بـ جنا دياب، الليلة، ويجتمع الأصدقاء والمعجبون لتكريم غلافها لمجلة Elle، وإصدار أحدث أغانيها".

وأعادت الصفحة الرسمية لبرنامج ET بالعربي نشر فيديو ولقطات من الحفل، مصحوبة بتعليق "جنا عمرو دياب تغني بعيداً عن والدها لأول مرة في العالم العربي.. باحتفالية تصدرها غلاف مجلة Elle Arabia وإطلاقها أغنيتها الجديدة".

وانقسمت تعليقات الجمهور على الفيديوهات بين معجب بأدائها وآخرين أكدوا عدم إعجابهم بصوتها، ومن بينها: "جميلة، صوتها جميل، حابين يفرضوها علينا، ما في صوت".

جدير بالذكر أن جنا عمرو دياب شاركت والدها المطرب الكبير عمرو دياب، غناء أغنية "خطفوني" والتي طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا".