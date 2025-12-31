إعلان

أنغام تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بحفلها الغنائي في ليلة رأس السنة

كتب : معتز عباس

10:42 م 31/12/2025 تعديل في 01/01/2026
خطفت المطربة أنغام الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة في حفلها الغنائي المقام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة.

وظهرت أنغام مرتدية فستان مميز مرصع بحلقات الزهور واللولو والكريستال الملون، كشف عن جمالها وأناقتها.

ووجهت أنغام رسالة تهنئة لجمهورها في الحفل الغنائي بمناسبة العام الجديد: "كل سنة وانت طيبين شرفتونا وإن شاء الله تبقى ليلة حلوة وليلة متتنسيش.. أهلا وسهلا".

قدمت أنغام باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"، تميز الحفل بأداء صوتي متمكن وإحساس عالٍ، نجحت من خلاله في أسر قلوب الحاضرين

