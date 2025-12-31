أنغام تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بحفلها الغنائي في ليلة رأس السنة

بصوت ملائكي.. أنغام تتألق في حفل ليلة رأس السنة بأغنية "خليني شوية معاك"

خطفت المطربة أنغام الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة في حفلها الغنائي المقام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة.

وظهرت أنغام مرتدية فستان مميز مرصع بحلقات الزهور واللولو والكريستال الملون، كشف عن جمالها وأناقتها.

ووجهت أنغام رسالة تهنئة لجمهورها في الحفل الغنائي بمناسبة العام الجديد: "كل سنة وانت طيبين شرفتونا وإن شاء الله تبقى ليلة حلوة وليلة متتنسيش.. أهلا وسهلا".

قدمت أنغام باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"، تميز الحفل بأداء صوتي متمكن وإحساس عالٍ، نجحت من خلاله في أسر قلوب الحاضرين

أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً ضخماً على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة.

