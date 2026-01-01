أنغام تغني "خليك معاها" و"ثلاث حروف" بحفلها في السعودية

غنت النجمة أنغام أغنيتي "خليك معاها" و"ثلاث حروف" بحفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية المقام مساء الأربعاء، احتفالا بليلة رأس السنة.

وبدأت أنغام،حفلها الغنائي بالسعودية بأغنية "سانده عليك" تحت قيادة أوركسترا الموسيقار هاني فرحات.

وتواصل أنغام تقديم باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة في حفلها بالسعودية بليلة رأس السنة.

وينقل حفل أنغام على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر".