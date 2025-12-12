تحت شعار "كامل العدد".. نفاذ تذاكر حفلتي تامر عاشور في الكويت والشارقة

حضورٌ جماهيريّ غفير وتفاعل تجاوز كل التوقعات، هكذا يمكن وصف الليلة الاستثنائية التي صنعها النجم العالمي عمرو دياب ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي 2025 مساء الخميس على مسرح أرينا.

الحفل الذي يعد من أبرز ليالي الموسم، جاء بإنتاج فنيّ ضخم وتجهيزات صوتية وبصرية متقدمة نفّذتها PACHA GROUP التي رسّخت مكانتها خلال السنوات الأخيرة كإحدى أهم ركائز صناعة الترفيه في الكويت والمنطقة.

ليلـة لا تنسى

وأشعل عمرو دياب الأجواء منذ اللحظة الأولى بمجموعة من أشهر أغنياته التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب، بينها:

“البابا”، “يا أنا يا لأ”، “قدّام مرايتها”, “تملي معاك”, “ليلي نهاري”, “يا ساحر”, “حبيبي يا نور العين”, “أتجدد”, و*“كترت موالِيا”*، وغيرها من الأغنيات التي تحولت معها أرينا إلى موجة واحدة من الغناء والرقص والهتاف.

التفاعل الجماهيري كان لافتًا؛ آلاف الحضور رددوا الأغنيات مع “الهضبة” بصوت واحد، وسط أجواء غمرت المكان بطاقةٍ عالية وإحساسٍ جماعي يليق بتاريخ دياب وبجمهور الكويت المعروف بشغفه.

تنظيم محكم للفعالية

شهدت الحفل تنظيمًا متقنًا بدءًا من حركة الدخول والانسيابية، مرورًا بتوزيع الإضاءة والمؤثرات البصرية، وصولًا إلى جودة الصوت التي أبرزت تفاصيل كل نغمة، وقد انعكس ذلك بوضوح في رضا الجمهور الذي حضر مبكرًا وملأ مقاعد أرينا بالكامل في واحد من أكبر التجمعات الفنية هذا الموسم.

علاقة 30 عامًا لا تنتهي

وأكد عمرو دياب خلال الحفل، أن ارتباطه بالكويت يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، مشيرًا إلى أن الجمهور الكويتي يتمتع بذائقة فنية راقية تجعل كل لقاء معه “ليلة خاصة” تحمل طاقة مختلفة. مضيفا أن الحفاوة التي يجدها في كل زيارة تمنحه دافعًا لتقديم عروض أقوى وأكثر تميزًا.

ثقة النجوم

من جانبه، أكد المنتج حسين موسى، الرئيس التنفيذي لـ PACHA GROUP، أن استضافة عمرو دياب للمرة الخامسة خلال عامين تعكس مكانة الكويت كوجهة فنية رائدة، مشيرا إلى أن الفريق عمل على تقديم أمسية استثنائية تليق باسم “الهضبة” وبجمهور الكويت، وتنسجم مع توجهات الدولة في دعم صناعة الترفيه وتعزيز السياحة الفنية.