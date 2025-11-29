يقام مساء اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر الموسيقى العربية الأول، برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ

الحدث يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث نطاقه العلمي ومخرجاته التوثيقية، حيث يجمع بين الهوية الموسيقية العربية والمنهج الأكاديمي الحديث، ويهدف إلى بناء مرجع علمي شامل للمقامات والإيقاعات العربية بما يواكب التحولات الثقافية والفنية ضمن رؤية السعودية 2030.

يهدف المؤتمر إلى توثيق واقع الموسيقى العربية المعاصرة وتحليل مقاماتها وإيقاعاتها، مع التركيز على الأنماط المحلية في المملكة العربية السعودية بوصفها جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية.

كما يسعى إلى إعادة إحياء الفنون الموسيقية العربية التي لم تحظَ بالانتشار الكافي، وتحديث المفاهيم الأكاديمية للمقامات والإيقاعات بما يتناسب مع تطور الأداء الموسيقي العربي في القرن الحادي والعشرين.

ويأتي المؤتمر امتدادًا لمؤتمر القاهرة عام 1932، الذي وضع اللبنات الأولى للبحث الموسيقي العربي، غير أن مؤتمر الرياض 2025 يوسّع المشاركة لتشمل جميع الدول العربية دون استثناء، بما فيها الدول التي لم تكن ممثلة سابقًا مثل السعودية واليمن والسودان والإمارات.

ويركز المؤتمر على تصحيح المعلومات التاريخية والمصطلحات الموسيقية الواردة في المؤتمرات السابقة، وإعادة تفسيرها وفق الممارسات الأدائية الحديثة.