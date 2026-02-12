إعلان

‏أميرة أحمد وكنزي تتألقان في حفل عيد الحب بدار الأوبرا

كتب : منى الموجي

10:00 م 12/02/2026 تعديل في 10:15 م
شاركت المطربة أميرة أحمد في إحياء أولى فقرات حفل عيد الحب، الذي أقيم اليوم الخميس 12 فبراير على مسرح النافورة، في دار الأوبرا المصرية، وقدمت باقة متنوعة من أشهر الأغاني الرومانسية للمطربة الكبيرة فيروز.

وتألقت أميرة في الحفل، وغنت "حبيتك بالصيف، كيفك انت، نسم علينا الهوا، سألوني الناس"، وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

كما شهد الحفل مشاركة المطربة كنزي، وغنت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، مجموعة من أعمال فيروز، كان منها: زعلي طول أنا وياك، قمرة يا قمرة، أنا لحبيبي.

جدير بالذكر أن الحفل يشارك في إحيائه النجم الكبير وائل جسار، مقدما باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي حظيت بنجاح كبير، وإعجاب الجمهور على مدار مشواره الفني.

