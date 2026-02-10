تعرف على موعد حفل إليسا في قبرص

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم في قبرص، والمقرر إقامته يوم 23 مارس المقبل.

وروجت الشركة المنظمة للحفل، ونشرت البوستر الدعائي الخاص به عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

أحدث أعمال إليسا

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل "على قد الحب" عن اختيارها النجمة اللبنانية إليسا لتقديم أغنية تتر العمل، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

أغنية التتر من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، فيما تتولى شركة Craft Media لحمدي بدر التوزيع الخارجي للأغنية، وهي من إنتاج شركة S Productions لسالي والي، بالتعاون مع Craft Media.

وكان آخر ما طرحته إليسا أغنية بعنوان "متخذلنيش"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال".

