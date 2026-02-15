إعلان

عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية

كتب : منى الموجي

11:26 ص 15/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (2)
  • عرض 9 صورة
    عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (4)
  • عرض 9 صورة
    عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (6)
  • عرض 9 صورة
    عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (7)
  • عرض 9 صورة
    عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (5)
  • عرض 9 صورة
    عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (8)
  • عرض 9 صورة
    عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، أمسية موسيقية أحياها الموسيقار الكبير عمر خيرت، بمناسبة عيد الحب، أمس السبت، وسط تواجد عدد كبير من الجمهور في مسرح النافورة.

وقدم خيرت باقة من أشهر معزوفاته، بينها: العرافة والعطور الساحرة، خلي بالك من عقلك، ربيع في العاصفة، حبيبة، في هويد الليل، مسألة مبدأ (۲)، تيمة حب، زي الهوا، دور يا زمن، جيران الهنا، الخواجة عبدالقادر، هي دي الحياة، ليلة القبض على فاطمة، تيمور وشفيقة، صابر يا عم صابر، عفوا أيها القانون، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، قضية عم أحمد وفيها حاجة حلوة .

وإمتدت الاحتفالات إلى مدينة الإسكندرية، واستضاف أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وقدما مجموعة من المؤلفات العالمية، كان منها: حب، قصة حب، سهر الليالي، يا زهرة في خيالي، أحبك دائماً، خذني إلى القمر، للأبد، الحب العميق وغيرها .

دار الأوبرا المصرية علاء عبدالسلام عمر خيرت عيد الحب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هيقابلوه إزاي؟".. شوبير يتحدث عن صدام جماهير الأهلي مع إمام عاشور
رياضة محلية

"هيقابلوه إزاي؟".. شوبير يتحدث عن صدام جماهير الأهلي مع إمام عاشور

"الخارجية" تنعي مفيد شهاب: "سخر علمه للدفاع عن الدولة وصون سيادتها"
شئون عربية و دولية

"الخارجية" تنعي مفيد شهاب: "سخر علمه للدفاع عن الدولة وصون سيادتها"
"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
زووم

"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو
علاقات

5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق