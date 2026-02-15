عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، أمسية موسيقية أحياها الموسيقار الكبير عمر خيرت، بمناسبة عيد الحب، أمس السبت، وسط تواجد عدد كبير من الجمهور في مسرح النافورة.

وقدم خيرت باقة من أشهر معزوفاته، بينها: العرافة والعطور الساحرة، خلي بالك من عقلك، ربيع في العاصفة، حبيبة، في هويد الليل، مسألة مبدأ (۲)، تيمة حب، زي الهوا، دور يا زمن، جيران الهنا، الخواجة عبدالقادر، هي دي الحياة، ليلة القبض على فاطمة، تيمور وشفيقة، صابر يا عم صابر، عفوا أيها القانون، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، قضية عم أحمد وفيها حاجة حلوة .

وإمتدت الاحتفالات إلى مدينة الإسكندرية، واستضاف أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وقدما مجموعة من المؤلفات العالمية، كان منها: حب، قصة حب، سهر الليالي، يا زهرة في خيالي، أحبك دائماً، خذني إلى القمر، للأبد، الحب العميق وغيرها .