فتحي مصطفى كامل يطرح أغنية بعنوان "حب تاني"

طرح المطرب الشاب فتحي مصطفى كامل، أحدث أغانيه بعنوان "حب تاني".

الأغنية من كلمات كروان حجاج، وتوزيع محمد عاطف الحلو وميكس وماستر عمرو الخضرى، جيتار مصطفى أصلان، ناي أحمد خيري.

وتقول بعض كلمات الأغنية: حب تاني اتجرحت منه.. راجع أحبه تاني.. قلبي أصله عبيط في نفسه.. ومش أناني.. راح وسابني ألف مرة نفسي أرجع بس مرة ألاقي نفسى حد تاني.

وطرح الفنان مصطفى كامل، دويتو يجمعه بنجله "فتحي" لأول مرة، يحمل اسم "إلى اللقاء"، والأغنية من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس.