كشفت قناة "MBC مصر" عن عرض مختارات من أهم الألحان العربية على يد مجموعة من أهم العازفين على مستوى العالم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك عبر شاشتها.

MBC مصر تعرض مختارات من أهم الألحان العربية في عيد الفطر

وأوضحت مجموعة قنوات "MBC مصر" أن المرحلة الأولى من التوثيق البصري والصوتي ستضم مختارات من أهم الألحان العربية بيد مجموعة من أهم العازفين على مستوى العالم.

مسلسلات رمضان 2026 على "MBC مصر"

ونافست قنوات إم بي سي مصر في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسلات "المداح أسطورة النهاية" في جزئه السادس، و "الكينج" و "هي كيميا" و "الست موناليزا" الذي عرض بالنصف الأول من شهر رمضان، و "سوا سوا".

مسلسل "المداح أسطورة النهاية"بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

أما مسلسل "الكينج" بطولة محمد عادل إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو رية، حجاج عبد العظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقي، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفى البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ومسلسل "هى كيميا" بطولة مصطفى غريب، دياب، مريم الجندي، ميمي جمال، سيد رجب، فرح يوسف، ميشيل ميلاد، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، تامر نبيل، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري.

فيما مسلسل "الست موناليزا" بطولة مي عمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، شيماء سيف، وفاء عامر، سلوى محمد علي، جوري بكر، مصطفى عماد، حازم إيهاب، محمد محمود، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي. مسلسل "سوا سوا" بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، خالد كمال، حسني شتا، شريف دسوقي، فاطمة عادل، محمود سراج، فتوح أحمد، هاني الطمباراوي، نهى عابدين، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.