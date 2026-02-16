محمد رمضان يكشف تفاصيل تصويره فيديو كليب "صح الصح" في منزل ترامب

كتب - معتز عباس:

كشف النجم محمد رمضان تفاصيل تصوير فيديو كليب مع لارا ترامب زوجة نجل ترامب، والتي طرحت منذ ساعات بعنوان "صح الصح".

وقال "رمضان"، في مداخلة هاتفية على النهار مع الإعلامي تامر أمين، اليوم الإثنين، إنه صور كليب أغنيته الجديدة "صح صح" في بيت عائلة دونالد ترامب في ولاية ميامي الأمريكية.

وفي سياق متصل، أكد على أهمية الحفاظ على الصدارة التي تحظى بها الأعمال المصرية في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الجمهور العربي هم شركاء النجاح وأعدهم بتقديم أعمال جديد تنال إعجابهم

وأضاف: "أتمنى أن يكون المسلسل الأول في الوطن العربي عربيًا، لكنه لن يسعدني بنفس القدر الذي يسعدني فيه أن يكون مسلسلًا مصريًا متصدرًا كالعادة".

وأوضح: "لدينا وعي كبير بتاريخ الفن المصري ومسؤوليته، والفيلم أو المسلسل المصري يجب أن يحافظ على جذب المشاهدين العرب لشاشتناـ، ويجب علينا أن نحافظ على هذه المكانة.

وأشار إلى قلقه من أن يختار الجمهور العربي متابعة مسلسلات أجنبية أخرى، مثل التركية أو الكورية، بدلاً من الإنتاج المصري، مؤكدًا على أهمية استمرار التفوق المصري في الدراما العربية.

يذكر أن رمضان طرح فيديو كليب جديد بعنوان "صح الصح"، بالتعاون مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي، وذلك عبر موقع الفيديو "يوتيوب".