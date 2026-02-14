أول تعليق من أصالة على حفلها في السعودية: كنت خايفة ولبسي كان بيجنن

"الحب في كل مكان".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفلها الغنائي في الفلانتين

عبرت المطربة أصالة عن سعادتها بنجاح حفلها، الذي أقيم مساء أمس الجمعة 13 فبراير، في المملكة العربية السعودية، وحمل عنوان "ليلة أيقونة الشرق"، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه.

ونشرت أصالة صورًا من الحفل، وعلقت "كانت ليلة بالنسبة لي متل حلم، وكل شيء كان متعاضد مع هالليلة ليكون تأثيرها بنفسي بلسم لروحي، وبوسة على قلبي وبصمة في مشواري من الفخر والتباهي ووسام على صدر أحلامي وطموحي وشغفي ..يا الله شو كنت خايفة ليالي قبلها ما أعرف نام أكتر من ساعتين تلاتة، وأصحى على مليون فكرة بدي أقدمها وألف قصة بدي أحكيها، ولأني على قناعة أن لسه المشوار بأوله بقدم فني وكأني الطالبة المجتهدة العاشقة لما تفعل وما تعمل".

وتابعت "وكل إنسان كان عم يشتغل بالحفلة كان متلي عاشق ومُحبّ، وما كنت لوحدي خايفة عليّ، الكل كان عليّ خايف وبيشجع وبيساعد وبيعمل أكتر من الواجب لأنه الحب بيخلينا نعطي أكتر من طاقتنا.. الصولوهات مو معقولة كانت شو ساحرة، المسرح مبهر، المايسترو شاطر، والمخرج مبدع ومدير التصوير صديقي قدم أحلى ما عنده، ولبسي كان بيجنن لأنه مشغول بحب ومكياجي متل لوحة انرسم وشعري (رغم إنه مو شعري) بس كان مقنع وحلو، وصوتي اللي دلعته طول النهار بأحلى الاختراعات لتجهيز الصوت واستعداده لتقديم الأفضل أنصفني ورد لي الاهتمام بامتنان.. الحمد لله على نعمة محبتكم اللي بتنقذني دائماً من جميع أهوال الحياة وبتطلعني لمطرح بيشبه الحلم".

ووجهت أصالة الشكر للهيئة العامة للترفيه وللمستشار تركي آل الشيخ "كل الامتنان لسعادة المستشار تركي آل الشيخ (أبو ناصر) على ثقته وأفكاره، اللي كانت هو مقترحها وكان شايف اللي صار فعلاً رغم كلنا كنا خايفين ومو عارفين كيف رح تكون النتيجة، وكانت متل ما توقعها (هيك بعتقد) ..شكراً روتانا على كم الاهتمام والرعاية اللي غمروني فيها ومتل طفلة مدللة عاملوني".

واستكملت أصالة "شكراً للصديقة الموهوبة الرائعة المطربة العالمية إيبرو غوندش على مشاركتها، اللي جداً فرقت بالحفل وكان إلها وقع غير عادي لأنه هالعمل أُنجز بمحبة وصداقة وصدق وكل المشاعر الأخوية الراقية.. شكراً لوطني الحبيب الحنون الداعم السعودية على اللي قدمته لي من سنين لحد ليلة إمبارح، بحبكم حب جبار وقلبي متعلق فيكم وأرجو من ربي كون دائماً عند حسن ظنكم".

جدير بالذكر أن أصالة غنت باقة متنوعة من أشهر أغانيها والتي قدمتها على مدار مشوارها الفني، وسط حضور ضخم من محبيها، وشهد الحفل تقديم فقرات مختلفة، كما أطلت بأكثر من إطلالة على جمهورها.