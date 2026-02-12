إعلان

وائل جسار يحتفل مع جمهور "الأوبرا" بعيد الحب

كتب : منى الموجي

11:00 م 12/02/2026

وائل جسار

استقبل جمهور دار الأوبرا المصرية، المطرب اللبناني وائل جسار، بحفاوة بالغة، قبل إحيائه حفل عيد الحب، اليوم الخميس 12 فبراير، على مسرح النافورة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من محبي وائل جسار، الذي افتتح البرنامج بأغنية "غريبة الناس"، ثم أعرب عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيري الكبير ودفء التفاعل، مؤكدا أن الجمهور المصرى يحتل مكانة خاصة في قلبه، مشيرا أن هذه الليلة ستظل من أجمل الذكريات فى مسيرته الفنية.

وشاركت المطربة أميرة أحمد في إحياء أولى فقرات حفل عيد الحب، وقدمت باقة متنوعة من أشهر الأغاني الرومانسية للمطربة الكبيرة فيروز: "حبيتك بالصيف، كيفك انت، نسم علينا الهوا، سألوني الناس"، وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

كما شهد الحفل مشاركة المطربة كنزي، وغنت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، مجموعة من أعمال فيروز، كان منها: زعلي طول أنا وياك، قمرة يا قمرة، أنا لحبيبي.

