تامر عاشور يحتفل بنجاح حفله في الكويت

احتفل الفنان تامر عاشور بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في مدينة الكويت مساء الأربعاء 11 فبراير، وسط حضور جماهيري كبير.

نشر تامر عاشور صورا من كواليس الحفل عبر صفحته على انستجرام، وظهر خلالها وهو يقدم باقة من أغانيه وسط تفاعل جماهيره ومحبيه.

وكتب تامر تعليقا على الصور: "من حفلة في الكويت امبارح، كل سنة وأنتم طيبين، كنت مبسوط جدًا معاكم".

تامر عاشور يكشف عن زراعته للشعر

كان الفنان تامر عاشور كشف سر حلاقته الدائمة لشعره، رغم خضوعه سابقًا لعملية زراعة شعر، وذلك خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي.

وقال تامر عاشور: "زرعت أصلًا، وبعد كده حسيت إني أشيل شعري كله ألطف بكتير، ما حسيتش إن شكلي بشعري أحلى، كنت بجرب من 2008 لحد 2011، وكان شعري طويل وبيبين الفراغات، فزرعت ولقيت شكلي مش أحسن حاجة، فروحت شايله كله، وكده ارتحت".

اقرأ أيضا:

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب

قبل أيام من رمضان.. 20 صورة لنجمات تألقن بعباءات رمضانية