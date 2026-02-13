إعلان

تامر عاشور يحتفل بنجاح حفله في الكويت

كتب : مروان الطيب

12:27 ص 13/02/2026
    النجم تامر عاشور
    تامر عاشور يتألق على المسرح (3)
    تامر عاشور يتألق على المسرح (4)
    تامر عاشور يتألق على المسرح (5)
    تامر عاشور يتألق على المسرح (2)
    تامر عاشور يتفاعل مع الجماهير الكويتية (2)
    تامر عاشور يتفاعل مع الجماهير الكويتية (1)
    تامر عاشور يتفاعل مع الجماهير الكويتية (3)
    حضور جماهيري كبير لحفل تامر عاشور في الكويت (2)
    حضور جماهيري كبير لحفل تامر عاشور في الكويت (3)
    حضور جماهيري كبير لحفل تامر عاشور في الكويت (4)
    حضور جماهيري كبير لحفل تامر عاشور في الكويت (5)
    تامر عاشور يتفاعل مع الجماهير الكويتية (4)
    حضور جماهيري كبير لحفل تامر عاشور في الكويت (1)

احتفل الفنان تامر عاشور بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في مدينة الكويت مساء الأربعاء 11 فبراير، وسط حضور جماهيري كبير.

نشر تامر عاشور صورا من كواليس الحفل عبر صفحته على انستجرام، وظهر خلالها وهو يقدم باقة من أغانيه وسط تفاعل جماهيره ومحبيه.

وكتب تامر تعليقا على الصور: "من حفلة في الكويت امبارح، كل سنة وأنتم طيبين، كنت مبسوط جدًا معاكم".

تامر عاشور يكشف عن زراعته للشعر

كان الفنان تامر عاشور كشف سر حلاقته الدائمة لشعره، رغم خضوعه سابقًا لعملية زراعة شعر، وذلك خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي.

وقال تامر عاشور: "زرعت أصلًا، وبعد كده حسيت إني أشيل شعري كله ألطف بكتير، ما حسيتش إن شكلي بشعري أحلى، كنت بجرب من 2008 لحد 2011، وكان شعري طويل وبيبين الفراغات، فزرعت ولقيت شكلي مش أحسن حاجة، فروحت شايله كله، وكده ارتحت".

تامر عاشور الكويت انستجرام تامر عاشور

