"مايك دهب".. محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته مع لارا ترامب (فيديو)

كتب : مروان الطيب

12:39 ص 13/02/2026
    محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته مع لارا ترامب (3)
    محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته مع لارا ترامب (4)
    محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته مع لارا ترامب (1)
    محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته مع لارا ترامب (2)

احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته "Sah- Sah" التي طرحها مؤخرا وتعاون خلالها لأول مرة مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نشر محمد رمضان مقطع فيديو له وهو يحتفل بنجاح الأغنية، وظهر ممسكا بـ "مايك دهب"، وكتب: "ابن الجيزة البار مع لارا بيضرب نار، مفيش مبروك؟".

محمد رمضان يغيب عن رمضان 2026 للعام الثالث

يغيب الفنان محمد رمضان عن دراما رمضان 2026 منذ مشاركته الأخيرة بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

أعمال ينتظر عرضها محمد رمضان قريبا

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

