9 صور من حفل وائل جسار في دار الأوبرا احتفالا بعيد الحب

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، مساء أمس الخميس 12 فبراير، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، على مسرح النافورة، بحضور عدد كبير من الجمهور.

أحيا الفاصل الثاني من الحفل النجم اللبناني وائل جسار، بينما شارك في إحياء الفاصل الأول المطربتين كنزي وأميرة أحمد.

غنت أميرة وكنزي باقة من من أشهر الأغاني الرومانسية للمطربة الكبيرة فيروز، وبينها: نسم علينا الهوا، سألوني الناس، حبيتك بالصيف، سهر الليالي، أنا لحبيبي، قمرة يا قمرة.

وتغنى وائل بعدد كبير من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الحضور، بينها: كل وعد، غريبة الناس، بتوحشيني، مشيت خلاص، موجوع، خليني ذكرى، مليون أحبك، نخبي ليه، لو نهدى حبة، إلى جانب مقاطع من ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم، العيون السود لـ وردة، يا بخت اللي بات مظلوم لـ جورج وسوف.