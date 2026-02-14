بالصور| مدحت صالح يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية

9 صور من حفل وائل جسار في دار الأوبرا احتفالا بعيد الحب

كتبت- منى الموجي:

استقبل جمهور دار الأوبرا المصرية النجم مدحت صالح، استقبالا حافلا، في الحفل الذي أحياه أمس الجمعة 13 فبراير بمناسبة عيد الحب، على مسرح النافورة.

بدأ مدحت فقرته الغنائية بأغنية زي ما هي حبها، والتي أشعلت حماس وتفاعل الجمهور، ثم رحب بالنجمة ميرفت أمين التي حرصت على الحضور.

وتغنى مدحت بباقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتي يحفظها الجمهور ويرددها معه.

وشهد الحفل مشاركة عدد من مطربي الأوبرا، بينهم: المطربة رحاب مطاوع والتي غنت عددا من أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وغنى المطرب تامر عبدالنبي "على شط بحر الهوا، عنابي، وحياتك يا حبيبي".

كانت المطربة سوزان ممدوح بدأت الحفل بأغاني: القلب معاك للفنانة الراحلة شادية و زي العسل للفنانة الراحلة صباح.