إعلان

بالصور| مدحت صالح يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية

كتب : منى الموجي

11:19 ص 14/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مدحت صالح يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (3)
  • عرض 3 صورة
    مدحت صالح يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

استقبل جمهور دار الأوبرا المصرية النجم مدحت صالح، استقبالا حافلا، في الحفل الذي أحياه أمس الجمعة 13 فبراير بمناسبة عيد الحب، على مسرح النافورة.

بدأ مدحت فقرته الغنائية بأغنية زي ما هي حبها، والتي أشعلت حماس وتفاعل الجمهور، ثم رحب بالنجمة ميرفت أمين التي حرصت على الحضور.

وتغنى مدحت بباقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتي يحفظها الجمهور ويرددها معه.

وشهد الحفل مشاركة عدد من مطربي الأوبرا، بينهم: المطربة رحاب مطاوع والتي غنت عددا من أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وغنى المطرب تامر عبدالنبي "على شط بحر الهوا، عنابي، وحياتك يا حبيبي".

كانت المطربة سوزان ممدوح بدأت الحفل بأغاني: القلب معاك للفنانة الراحلة شادية و زي العسل للفنانة الراحلة صباح.

دار الأوبرا المصرية مدحت صالح مدحت صالح يحتفل بعيد الحب حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
رياضة محلية

بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
بخفض 1%.. البنوك تبدأ تعديل أسعار الفائدة على قروض القطاعين الخاص والحكومي
أخبار البنوك

بخفض 1%.. البنوك تبدأ تعديل أسعار الفائدة على قروض القطاعين الخاص والحكومي
بإطلالة شتوية أنيقة.. هدى المفتي تنشر صورا جديدة على "إنستجرام"
زووم

بإطلالة شتوية أنيقة.. هدى المفتي تنشر صورا جديدة على "إنستجرام"
وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
أخبار مصر

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"