أحمد سعد يرقص مع ابنته على أنغام أغنية "أخويا" (فيديو وصور)

أحيا المطرب أحمد سعد قبل ساعات حفل ختام مهرجان شتاء مدينتي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور.

وظهر على المسرح بجوار سعد في الحفل، طفلتين، وقدمهما للجمهور قائلا "طبعا عارفين مين دول ولا لأ، ولادي، صقفولهم يا جماعة، وريهم يا بنتي الرقص"، واستكمل أغنيته الشهيرة "أخويا"، بينما قامت ابنته بالرقص وسط ترحيب المتواجدين.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع ET بالعربي الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مصحوبا بالتعليق التالي: "(أنتوا عارفين مين دول ولا لأ)، أحمد سعد يفاجئ الجمهور بصعود بناته معه على المسرح.. ورقصهم على أغنيته أخويا يشعل السوشيال ميديا".

جدير بالذكر أن أحمد سعد شارك جمهوره فيديو أثناء سفره من القاهرة إلى الرياض بطائرة خاصة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، كما أطل مؤخرًا في حلقة جديدة من برنامج ABtalks الذي يقدمه المذيع أنس بوخش، وتحدث عن الكثير من تفاصيل حياته الفنية والشخصية.