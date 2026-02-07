إعلان

أحمد سعد يرقص مع ابنته على أنغام أغنية "أخويا" (فيديو وصور)

كتب- مصراوي:

01:15 م 07/02/2026 تعديل في 01:20 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد سعد وابنته في أحدث حفلاته
  • عرض 4 صورة
    أحمد سعد يرقص مع ابنته
  • عرض 4 صورة
    أحمد سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيا المطرب أحمد سعد قبل ساعات حفل ختام مهرجان شتاء مدينتي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور.

وظهر على المسرح بجوار سعد في الحفل، طفلتين، وقدمهما للجمهور قائلا "طبعا عارفين مين دول ولا لأ، ولادي، صقفولهم يا جماعة، وريهم يا بنتي الرقص"، واستكمل أغنيته الشهيرة "أخويا"، بينما قامت ابنته بالرقص وسط ترحيب المتواجدين.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع ET بالعربي الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مصحوبا بالتعليق التالي: "(أنتوا عارفين مين دول ولا لأ)، أحمد سعد يفاجئ الجمهور بصعود بناته معه على المسرح.. ورقصهم على أغنيته أخويا يشعل السوشيال ميديا".

جدير بالذكر أن أحمد سعد شارك جمهوره فيديو أثناء سفره من القاهرة إلى الرياض بطائرة خاصة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، كما أطل مؤخرًا في حلقة جديدة من برنامج ABtalks الذي يقدمه المذيع أنس بوخش، وتحدث عن الكثير من تفاصيل حياته الفنية والشخصية.

المطرب أحمد سعد أحمد سعد يرقص مع ابنته حفل ختام مهرجان شتاء مدينتي حفل أحمد سعد بمهرجان شتاء مدينتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
أخبار السيارات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
فتحي عبدالوهاب يهدد حمادة هلال في إعلان الجزء السادس من "المداح"
زووم

فتحي عبدالوهاب يهدد حمادة هلال في إعلان الجزء السادس من "المداح"
مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة
أخبار مصر

مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة
كواليس المران الأول للزمالك في زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

كواليس المران الأول للزمالك في زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية
صور.. وزير الإسكان يتفقد شاليهات وفيلات "مزارين" بالعلمين الجديدة
أخبار العقارات

صور.. وزير الإسكان يتفقد شاليهات وفيلات "مزارين" بالعلمين الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه