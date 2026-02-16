محمد رمضان يطرح كليب أغنية "صح الصح" بالتعاون مع لارا ترامب

"الحب في كل مكان".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفلها الغنائي في الفلانتين

أول تعليق من أصالة على حفلها في السعودية: كنت خايفة ولبسي كان بيجنن

كشف النجم محمد رمضان عن فيديو كليب جديد بعنوان "صح الصح"، والذي يقدمه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي.

وطرح رمضان الكليب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع فيديو "يوتيوب".

وكتب عبر حسابه على موقع "انستجرام": "أغنية صح صح الكليب بتاعتي أنا ولارا ترامب دلوقتي على يوتيوب".

وأعلن رمضان عن مسابقة لجمهوره بعد سماع أغنية "صح الصح" بجائزة وهي السفر لحضور حفله الغنائي في في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك يوم ٣٠ مايو القادم، إذا أجاب عن سؤال : "كام مرة قلت اسم لارا في الأغنية".

أحدث أعمال محمد رمضان السينمائية

يغيب الفنان محمد رمضان عن دراما رمضان 2026 منذ مشاركته الأخيرة بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.