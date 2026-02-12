عاصي الحلاني ينتهي من تصوير فيديو كليب أغنيته "لا تروح"

انتهى المطرب اللبناني عاصي الحلاني، من تصوير أحدث أغانيه "لا تروح" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات المنتج فهد الزاهد، وإخراج فادي حداد.

أغنية لا تروح، من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد، ويظهر عاصي خلال الفيديو كليب ضمن إطار درامي يواكب الحالة الرومانسية للأغنية.

يُذكر أن عاصي الحلاني والمنتج فهد الزاهد حققا نجاحا كبيرا من قبل من خلال أغنية "العين عليه"، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وأغنية أحلى الأسامي.

جدير بالذكر أن عاصي الحلاني يطل على جمهوره مساء يوم الأحد الموافق 15 فبراير، في حلقة جديدة من حلقات برنامج "يلا ندبك" المعروض على قناة إي تي في.

كان الفنان عاصي الحلاني أحيا في 5 فبراير الجاري حفل "ليلة الأرز" في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.