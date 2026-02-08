كامل العدد.. رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في الرياض

أحيا الفنان رامي جمال، مساء أمس السبت 7 فبراير، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وشارك رامي جمهوره صورًا من الحفل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "مفيش كلام يوصف إحساسي بحفلة امبارح في الرياض، من أول نفاد كل التذاكر وأنا عندي شعور غريب، لحد ما شوفت مقابلتكم امبارح وترحيبكم بيا وحلاوة صوتكم وإنتوا بتغنوا معايا، قابلتوني مش مقابلة مطرب بتحبوه، لأ".

وتابع: "كنت حاسس من فرحتكم إني واحد من عيلتكم، مش ممكن الفرحة اللي عندي من امبارح. ساعتين كاملين غنا بلا توقف، ما شبعتش منكم والله، نورتوا الحفلة وحليتوها قوي، شكرًا لكل الحضور، شكرًا لفرقتي الموسيقية، شكرًا ڤوكالي، شكرًا لهندسة الصوت، وشكرًا لإدارة أعمالي".

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا ألبوم "مطر ودموع" ويضم 12 أغنية، وهي: "ودعتيني"، "أنا عارف"، "فين حكاوينا"، "سيبوها تعيش"، "ماليش غيرك"، "الناس كتير"، "حاولت أنساه"، "كاس الحظ"، "ياريت ماتجيش"، "سلام"، "كده هموت"، "قد الليالي".

