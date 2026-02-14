إعلان

نادية مصطفى تحتفل مع جمهورها في الإسكندرية بعيد الحب

كتب : منى الموجي

11:27 ص 14/02/2026
  • عرض 2 صورة
    حفل المطربة نادية مصطفى (1)

كتبت- منى الموجي:

استقبل مسرح سيد درويش في محافظة الإسكندرية، أمس السبت 13 فبراير، حفلا أحيته المطربة نادية مصطفى، بمناسبة عيد الحب، بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وغنت نادية: يا جمال إسكندرية، ألف ليلة وليلة، لولا الملامة، سنة واحدة، يا ساعة بالوقت إجري، الصلح خير، قلبي ليك ميال، غلطانة، يسلملي ذوقهم، جاي فى إيه، سلامات.

وسبقها نجوم الفرقة: ولاء طلبة، محمد الخولي، ياسر سعيد بمختارات من الأعمال العاطفية الشهيرة، كان منها: أنا بعشقك، قال إيه بيسألوني، وبتسأل يا حبيبي، مال القمر ماله، أصاحب مين، مداح القمر، عارفة، وحياتك يا حبيبي، نبتدي منين الحكاية .

يُذكر أن النجم مدحت صالح أحيا في القاهرة بنفس التوقيت، حفلا بمشاركة الموسيقار عمرو سليم، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وتغنى بمجموعة من أعماله الشهيرة، كان منها: زي ما هي حبها، أوصف له، حبيبى يا عاشق، قلبي دق، يتقال، المليونيرات، بشوف نفسي فيك، حنيت للبيت، وعدي، أنا مش بعيد، أنا ابن مصر.

وقدم من مؤلفات زمن الفن الجميل: أسمر يا أسمراني لـ فايزة أحمد، 3 سلامات لـ محمد قنديل، يا واحشني رد عليا لـ محرم فؤاد، أي دمعة حزن لا لـ عبدالحليم حافظ

المطربة نادية مصطفى نادية مصطفى تحتفل بعيد الحب حفل نادية مصطفى بالإسكندرية مسرح سيد درويش فرقة أوبرا الإسكندرية

