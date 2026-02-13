9 صور من حفل وائل جسار في دار الأوبرا احتفالا بعيد الحب

تشهد أبواب مسرح النافورة بدار الأوبرا ازدحاما وإقبالا من الجمهور، لحضور ثان ليالي عيد الحب والتي يحييها النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم، ويقودها المايسترو أحمد عامر ويشارك خلالها نجوم الموسيقى العربية رحاب مطاوع، تامر عبدالنبي، سوزان ممدوح.

ويقدم النجم مدحت صالح باقة مختارة من أعماله الشهيرة، التي تحمل طابعًا رومانسيًا وعاطفيًا، إلى جانب مختارات من روائع زمن الفن الجميل .

جدير بالذكر أن الليلة الأولى من ليالي الاحتفال بعيد الحب، أحياها المطرب اللبناني وائل جسار، مقدما باقة متنوعة من أشهر أغانيه، وشاركه في تقديم فقرات الحفل الذي أقيم أمس الخميس 12 فبراير، المطربة أميرة أحمد والمطربة كنزي.