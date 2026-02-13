إعلان

بالصور| بمناسبة عيد الحب.. حفل مدحت صالح في دار الأوبرا يشهد إقبالا كبيرا

كتبت- منى الموجي:

08:20 م 13/02/2026
    حفل مدحت صالح في دار الأوبرا يشهد إقبالا كبيرا
    حفل مدحت صالح في دار الأوبرا يشهد إقبالا كبيرا
    حفل مدحت صالح في دار الأوبرا يشهد إقبالا كبيرا
    حفل مدحت صالح في دار الأوبرا يشهد إقبالا كبيرا

تشهد أبواب مسرح النافورة بدار الأوبرا ازدحاما وإقبالا من الجمهور، لحضور ثان ليالي عيد الحب والتي يحييها النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم، ويقودها المايسترو أحمد عامر ويشارك خلالها نجوم الموسيقى العربية رحاب مطاوع، تامر عبدالنبي، سوزان ممدوح.

ويقدم النجم مدحت صالح باقة مختارة من أعماله الشهيرة، التي تحمل طابعًا رومانسيًا وعاطفيًا، إلى جانب مختارات من روائع زمن الفن الجميل .

جدير بالذكر أن الليلة الأولى من ليالي الاحتفال بعيد الحب، أحياها المطرب اللبناني وائل جسار، مقدما باقة متنوعة من أشهر أغانيه، وشاركه في تقديم فقرات الحفل الذي أقيم أمس الخميس 12 فبراير، المطربة أميرة أحمد والمطربة كنزي.

دار الأوبرا مسرح النافورة مدحت صالح

