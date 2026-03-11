إعلان

23 مايو.. عمر خيرت يحيي حفلًا بقاعة رويال ألبرت هول في لندن

كتب : منى الموجي

03:40 م 11/03/2026

عمر خيرت

يستعد الموسيقار والمؤلف الموسيقي الكبير عمر خيرت لتقديم حفل موسيقي على مسرح Royal Albert Hall (رويال ألبرت هول) في لندن، يقام السبت 23 مايو 2026.

مشوار عمر خيرت مع الموسيقى التصويرية

عمر خيرت يعد واحدا من أشهر وألمع المؤلفين الموسيقيين في مصر، تتميز أعماله بالمزج بين الأنماط الموسيقية الشرقية مع الكلاسيكية والجاز، بدأ مسيرته المهنية كمؤلف للموسيقى التصويرية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من خلال أول أفلامه "ليلة القبض على فاطمة"، بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.
على مدار أربعين عامًا، وضع عمر خيرت الموسيقى التصويرية لأكثر من 120 عملًا من أشهر الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، كما قام أيضًا بالتأليف الموسيقي للعديد من العروض المسرحية والباليه والأوبريتات.

حفل عمر خيرت في لندن محطة تاريخية بمشواره

يعد الحفل محطة تاريخية مهمة في مشوار عمر خيرت، إذ سوف يصبح ثالث فنانا مصريا يقدم حفلا رئيسيا على مسرح رويال ألبرت هول، وثاني فنان مصري من الرجال يحقق ذلك منذ عام 1967 بعد "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.
ويمثل حفل عمر خيرت على مسرح رويال ألبرت هول أمسية موسيقية خاصة في London، تحتفي بتاريخه.

حفل عمر خيرت
عبدالحليم حافظ عمر خيرت

