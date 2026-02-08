نجوى كرم تحيي حفلا كامل العدد في بونتا كانا

كتبت- منال الجيوشي

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مساء أمس، حفلاً غنائياً ضخماً ضمن فعاليات BLU MAR 2026، وذلك في Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana، وسط حضور جماهيري كبير.

الحفل يأتي ضمن برنامج BLU MAR 2026 الذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2026.

وقدمت نجوى كرم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، منها "شريك قلبي"، "وينك حبيبي"، "حالة طوارئ"، وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن نجوى كرم أحيت حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، في ديسمبر الماضي، على مسرح محمد عبده أرينا.