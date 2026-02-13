"Spotify" تكشف عن الأغاني الأكثر استماعا في عيد الحب
كتب : منى الموجي
"Spotify" تكشف عن الأغاني الأكثر استماعا في عيد ال
كشفت منصة Spotify عن ارتفاع معدلات الاستماع إلى الأغاني ذات الطابع العاطفي الحزين في عيد الحب، إذ وصلت إلى أكثر من 290% مقارنة بعام 2023.
وأشارت المنصة في بيان صحفي إلى أن الرجال يمثلون أكثر من 60% من إجمالي الاستماع إلى الأغاني الحزينة في مصر، فيما تأتي نحو نصف مرات التشغيل من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.
أكثر الأغاني استماعاً خلال أسبوع عيد الحب في مصر:
- "مكرهتوش" –تامر عاشور.
- "إمشي" – لـ تومي ورالي.
- "ياه" – تامر عاشور.
- "اتنسينا" – يوسف العشري.
- "لما بيوحشني" – رامي صبري.
- "يوم ما تنسى" – تامر عاشور.
- "النية" – ليجي-سي.
- "أنا مين" – زاد.
- WILDFLOWER" – Billie Eilish"
- "سكت ليه" – رامي صبري.