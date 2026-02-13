"Spotify" تكشف عن الأغاني الأكثر استماعا في عيد الحب

كشفت منصة Spotify عن ارتفاع معدلات الاستماع إلى الأغاني ذات الطابع العاطفي الحزين في عيد الحب، إذ وصلت إلى أكثر من 290% مقارنة بعام 2023.

وأشارت المنصة في بيان صحفي إلى أن الرجال يمثلون أكثر من 60% من إجمالي الاستماع إلى الأغاني الحزينة في مصر، فيما تأتي نحو نصف مرات التشغيل من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.

أكثر الأغاني استماعاً خلال أسبوع عيد الحب في مصر:

- "مكرهتوش" –تامر عاشور.

- "إمشي" – لـ تومي ورالي.

- "ياه" – تامر عاشور.

- "اتنسينا" – يوسف العشري.

- "لما بيوحشني" – رامي صبري.

- "يوم ما تنسى" – تامر عاشور.

- "النية" – ليجي-سي.

- "أنا مين" – زاد.

- WILDFLOWER" – Billie Eilish"

- "سكت ليه" – رامي صبري.