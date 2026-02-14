إعلان

"الحب في كل مكان".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفلها الغنائي في الفلانتين

كتب : مصراوي

08:35 م 14/02/2026
    هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفل بيروت بالتزامن مع عيد الحب (3)
    هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفل بيروت بالتزامن مع عيد الحب (2)
    هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفل بيروت بالتزامن مع عيد الحب (4)
    هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفل بيروت بالتزامن مع عيد الحب (5)
    هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفل بيروت بالتزامن مع عيد الحب (7)
    هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفل بيروت بالتزامن مع عيد الحب (6)
    هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفل بيروت بالتزامن مع عيد الحب (1)
    هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفل بيروت بالتزامن مع عيد الحب (10)
    هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفل بيروت بالتزامن مع عيد الحب (9)

كتب- مروان الطيب:
احتفلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي بنجاح حفلها الساهر في بيروت، الذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.
نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان أحمر أنيق، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكتبت هيفاء على الصور: "الحب كان في كل مكان، بيروت حبست الأنفاس".


أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا
تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.
ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

